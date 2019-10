La Fiorentina difende Federico Chiesa

Federico Chiesa non sta vivendo il momento migliore della propria stagione. Infortunatosi in Nazionale e recuperato in extremis per la partita di Brescia, l'attaccante non ha disputato al "Rigamonti" la propria miglior partita, venendo anche sostituito nel finale da Montella per scelta tecnica, come dichiarato dallo stesso allenatore.

Chiesa è parso nervoso al momento della sostituzione, probabilmente perché pochi minuti prima l'arbitro Calvarese lo aveva ammonito ravvisando una simulazione. Non è la prima volta che accade, ma la Fiorentina è scesa in campo per difendere il proprio giocatore

"L'episodio non era da ammonizione perché Federico non ha simulato. Mi auguro vivamente non ci siano pregiudizi nei suoi confronti" ha dichiarato il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè, che ha poi parlato dell'andamento della partita di Brescia.

"Avremmo voluto vincere, ma prendiamo per buono il fatto che non abbiamo preso gol neanche ieri e che continuiamo la striscia di risultati positivi. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto gioco, nel momento in cui loro sono calati fisicamente in campo c'eravamo solo noi. Siamo una squadra che deve crescere partita dopo partita: siamo sempre stati chiari, questo è un anno in cui devi capire quello che poi devi andare a migliorare".

SPORTAL.IT | 22-10-2019 11:04