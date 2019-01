La Fiorentina fa ancora spesa ad Empoli

Il 2019 è iniziato con il botto per la Fiorentina. Tre vittorie in quattro partite con due turni superati in Coppa Italia e la possibilità di sognare la finale dopo l’eliminazione della Juventus. L’avversario dei viola in semifinale sarà la comunque temibile Atalanta, ma l’Europa è tornata un obiettivo concreto per la squadra di Pioli.

Tifosi in fibrillazione anche perché la società si sta muovendo bene in vista della prossima stagione, piazzando colpi in anticipo e di prospettiva. Dopo Hamed Junior Traorè dall’Empoli e dopo il poacco Szymon Zurkowski, prelevato dal Górnik Zabrze, entrambi soffiati a una folta concorrenza, ecco il terzo affare.

Ancora dall’Empoli è stato perfezionato l’acquisto del difensore danese classe ’97 Jacob Rasmussen, che ha già effettuato le visite mediche, ma che come Traoré resterà in prestito all’Empoli fino al termine della stagione.



SPORTAL.IT | 31-01-2019 11:50