La Fiorentina fa sul serio per Paquetà

Giorni di fuoco per la Fiorentina, che ha preso Duncan e ha chiesto al Milan il prestito di Lucas Paquetà fino al termine della stagione. I viola hanno proposto la formula del prestito con diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano, ormai finito fuori dai piani tecnici di Stefano Pioli.

I rossoneri preferirebbero la cessione a titolo definitivo a 35 milioni di euro, ma, dopo le cessioni di Suso e Piatek, potrebbero convincersi per il prestito per non svalutare ulteriormente il giocatore, per poi cederlo definitivamente il prossimo giugno. Pradé lotta contro il tempo: l'obiettivo è concludere l'acquisto entro la fine del mercato.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 08:11