Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina di Vincenzo Montella. I viola piegano per 1-0 l'Udinese nella partita delle 12.30 della settima giornata di serie A, giocata al Franchi.

La gara, equilibrata, è stata decisa da un colpo di testa di Milenkovic al 72'. In precedenza il Var aveva annullato un gol di Nestorovski per fallo di mano di Opoku. In classifica la Fiorentina sale al quinto posto a quota 11, l'Udinese è quattordicesima a 7.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 14:48