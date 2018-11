La Fiorentina guarda in casa Empoli

L’avventura di Beppe Iachini sulla panchina dell’Empoli è partita con il piede giusto, grazie al sofferto 2-1 sull’Udinese, che ha permesso ai toscani di agganciare gli stessi friulani al terzultimo posto della classifica con 9 punti, a meno uno dal Bologna.

Tutto aperto, quindi, in attesa di possibili ritocchi sul mercato a gennaio, quando però la società del presidente Corsi dovrà guardarsi anche dai possibili assalti ai propri gioielli.

Come Giovanni Di Lorenzo, l’esterno difensivo che ha colpito molti osservatori al debutto in Serie A. Pescato nell’estate 2017 nel Matera, il classe ’93 è stato titolare fisso in B e lo è adesso nel massimo campionato.

Le sue prestazioni, come riporta 'La Nazione', vengono seguite con attenzione in particolare dalla Fiorentina, il cui club manager Giancarlo Antognoni era presente domenica al “Castellani” per vedere all’opera il giocatore contro l’Udinese. I viola, forti del gradimento del tecnico Pioli, potrebbero far partire a breve un’offerta già in vista di gennaio.



