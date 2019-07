La Fiorentina lavora per un grande ritorno

La Fiorentina rivuole Borja Valero: secondo quanto riportato da Sky, alcuni rappresentanti della dirigenza viola hanno incontrato degli emissari dell'Inter per discutere un possibile ritorno ai gigliati dello spagnolo.

Dopo due stagioni in nerazzurro, quindi, Borja potrebbe fare ritorno in una squadra in cui aveva lasciato un ottimo ricordo, giocando 166 partite in cinque stagioni, con 14 gol all'attivo.

Attualmente i due club sono impegnati nella preparazione precampionato. La Fiorentina, in questo senso, è già volata in America, dove ha esordito nella International Champions Cup, torneo in cui l'Inter esordirà il 20 luglio, in un match a Singapore contro il Manchester United.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 17-07-2019 20:44