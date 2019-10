La Fiorentina manda un messaggio a Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa tiene sempre banco in casa della Fiorentina. In estate il figlio di Enrico sembrava destinato a lasciare i viola: sia la Juventus che l’Inter erano pronte a metterlo sotto contratto. Non se n’è fatto niente.

“Siamo sempre stati chiari nelle risposte su Federico, siamo felici di lui. Ci saranno modi e maniere per il suo rinnovo. Vorrei che Chiesa diventi il futuro della Fiorentina, poi bisogna vedere se lo voglia anche lui” ha detto venerdì il direttore sportivo della società gigliata, Daniele Pradè.

SPORTAL.IT | 18-10-2019 17:38