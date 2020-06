La Fiorentina manda un messaggio a Federico Chiesa

In casa Fiorentina il tormentone Federico Chiesa non si è mai placato: il giocatore è sempre al centro di discorsi di mercato che lo accostano soprattutto a Juventus e Inter. Intervistato da Radio Rai 1, Daniele Pradè ha voluto mandare un messaggio al giocatore.

"Le cose si fanno in due – ha detto -: E' un giocatore apprezzatissimo dalla società, poi dipende da lui. La nostra volontà è quella di crescere, a gennaio abbiamo speso 70 milioni prendendo anche due giocatori per la prossima stagione come Kouamè e Amrabat. Questo è un segnale importante".

Anche Gaetano Castrovilli è al centro di diverse indiscrezioni: "E' un ragazzo umile e semplice, un centrocampista moderno che gioca sempre a testa alta – ha sottolineato il direttore sportivo viola -. Per noi sarà un piacere pensare di vederlo con la maglia numero 10 sulle spalle. E' sempre pericoloso e gioca in profondità, un punto fermo della Fiorentina che verrà".

"Tutti i calciatori che abbiamo li vogliamo tenere. Poi, se c'è qualche giocatore che vuole andare via, viene da noi e se ne parla. Ad oggi nessuno è venuto a chiederci la cessione. Noi vogliamo diventare un punto di arrivo, non di partenza".

Per quanto riguarda le nuove norme in tema Coronavirus: "Il distanziamento in campo non lo si può avere, ma con tutti i controlli, i protocolli che sono stati fatti… Più controllati di una squadra di calcio non c'è nessuno ora come ora: si fanno tamponi ogni 4 giorni, test sierologici, controllo per chi entra all'interno delle strutture. Più di questo le società di calcio non possono fare, a tutela di tutti: fisioterapisti, medici… Il controllo è veramente grande".

"Ripartenza? Nessuno sa cosa potrà succedere. Le squadre hanno voglia di tornare in campo. Noi speravamo di tornare in campo anche una settimana prima" ha confessato Pradè.

In chiusura una parentesi su Iachini: "Siamo contenti del lavoro che sta facendo. Ribadisco che è lui il nostro allenatore. Facciamo queste 12 partite, poi vedremo. Queste partite sono importanti per tutti, Beppe è una persona intelligente e lo ha capito".

SPORTAL.IT | 07-06-2020 17:32