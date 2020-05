La Fiorentina mette nel mirino un giallorosso

Nuovo nome di mercato per l'attacco della Fiorentina. Secondo le indiscrezioni riportate da La Nazione, il club viola sta valutando il possibile ingaggio di Justin Kluivert, esterno classe 2000 olandese. Sarebbe stato lo stesso agente Mino Raiola a spingere per questa soluzione, anche se resta complicata perché la Fiorentina non vuole fare concessioni in merito a Vlahovic.

L'operazione rientra nell'asse di mercato con la Roma: con la società capitolina è già in ballo un possibile scambio Biraghi-Spinazzola.

SPORTAL.IT | 05-05-2020 10:48