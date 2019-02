La Fiorentina non passa a Udine, Sanabria salva il Genoa

Due pareggi nelle partite di serie A del pomeriggio, entrambi per 1-1. Al Friuli Udinese e Fiorentina si affrontano nel ricordo di Davide Astori, omaggiato al 13' da tutto lo stadio. La squadra di casa passa in vantaggio con Larsen in spaccata al 55', i gigliati pareggiano dieci minuti dopo con un gran tiro di Edimilson Fernandes.

1-1 anche al Ferraris tra Genoa e Sassuolo. La partita è decisa nel primo tempo: il nuovo bomber del Grifone Sanabria (due gol in due partite) replica al vantaggio emiliano firmato Djuricic. Nella ripresa tanta noia e solo un'occasione nel finale con Kouamé.

I risultati del pomeriggio

Genoa-Sassuolo 1-1

28' Djuricic (S), Sanabria (G)

Udinese-Fiorentina 1-1

56' Larsen (U), 65' Edimilson (F)

