Dopo aver chiuso, anticipatamente, il suo rapporto con la Roma, Di Francesco potrebbe presto tornare in panchina. La Fiorentina starebbe pensando di affidare, il prossimo anno, la panchina viola all'ex tecnico giallorosso.

Molto dipenderà dalle scelte di Pioli, attualmente in corsa per la finale di Coppa Italia e per un posto in Europa League. Oltre a Di Francesco, il club viola starebbe osservando anche Semplici, allenatore della Spal.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 09:35