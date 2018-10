La Fiorentina pensa ad un attaccante del Liverpool

In casa Fiorentina preoccupano le prestazioni di Giovanni Simeone.

In queste prime giornate di campionato, il centravanti argentino è andato a segno solamente in due occasioni: al debutto contro il Chievo e nella partita di recupero contro la Sampdoria. Troppo poco per un attaccante che deve guidare la propria squadra verso un obiettivo preciso: l’Europa.

Ed ecco perchè Pantaleo Corvino si guarda intorno alla ricerca di un nuovo attaccante. Tra i tanti profili seguiti dal direttore sportivo viola, spunta il nome di Divock Origi, centravanti belga che sta faticando a trovare spazio nel Liverpool di Jurgen Klopp.

La volontà dei Reds sarebbe quella di mandare il giocatore in prestito in un altro club. La Fiorentina ci pensa ma dovrà fare in fretta, perché Galatasaray e Besiktas hanno già sondato il terreno.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 17:35