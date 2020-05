La Fiorentina pensa all'erede di Iachini

Il contratto fino al 2021 firmato al momento dell'approdo sulla panchina della Fiorentina per prendere il posto di Vincenzo Montella potrebbe non bastare a Giuseppe Iachini per restare alla guida dei viola anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riporta 'Calciomercato.com', infatti, la società del presidente Rocco Commisso ha avviato i contatti con Roberto De Zerbi, che sarebbe la prima scelta per il nuovo corso.

Del tecnico del Sassuolo piace la giovane età e il progetto di calcio propositivo, ma la Fiorentina dovrà fare i conti con le resistenze degli emiliani a lasciar partire l'allenatore bresciano.



SPORTAL.IT | 29-05-2020 23:22