La Fiorentina pesca dal Milan

Stando a quanto riferisce Sportmediaset la Fiorentina ha messo gli occhi su Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto con i rossoneri e difficilmente rinnoverà. Per aggiudicarselo però i viola dovranno battere la concorrenza della Roma, che già nelle passate sessioni di mercato ha tentato l'affondo.

Per quanto riguarda l'attacco della Forentina invece, il grande obiettivo per l'estate è Dires Mertens. Anche il belga è in scadenza, ma con il Napoli, e non rinnoverà: l'Inter ha tastato il terreno a gennaio.



