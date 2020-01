La Fiorentina piange Narciso Parigi

E' morto a Firenze, all'età di 93 anni, il cantante Narciso Parigi. L'artista era noto per aver partecipato negli anni Cinquanta al Festival di Sanremo in coppia con Claudio Villa, e per aver composto 'Canzone Viola', l'inno ufficiale della Fiorentina.

Proprio la società gigliata, attraverso i suoi profili social, ha dato l'ultimo saluto al cantante, citando direttamente le parole dell'inno: "Garrisca al vento il labaro viola… Grazie Narciso Parigi. Per sempre di Firenze vanto e gloria".

SPORTAL.IT | 25-01-2020 18:18