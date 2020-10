La Fiorentina 'prenota' Milik, ma c'è un doppio ostacolo

Le combinazioni di mercato delle ultime settimane non hanno certo premiato Arek Milik, costretto a restare al Napoli da separato in casa. Il polacco, che non ha raggiunto l’accordo sul rinnovo, è ufficialmente fuori dal progetto del club e potrà vedere gli azzurri soltanto dalla tribuna. Il suo entourage è però al lavoro per avviare una trattativa di trasferimento che potrà concretizzarsi nel mercato invernale: in pole position c’è la Fiorentina, alla ricerca di un perno per il proprio attacco, ma ci sono due ostacoli piuttosto importanti.

Il primo è rappresentato dall’ingaggio di Milik, che alla Roma (club che lo ha visto sfuggire in extremis dalle proprie mani) avrebbe preso 6 milioni di euro, una cifra che vorrebbe comunque per la sua prossima avventura. Il secondo è invece l’interesse di due società inglesi, il Tottenham e l’Everton allenato da Carlo Ancelotti, che al momento hanno solo manifestato interesse da lontano, ma in sede di calciomercato potrebbero affondare il colpo grazie alla grande disponibilità economica.

Non resta che attendere le prossime settimane per capire con quale maglia giocherà l’attaccante polacco nella seconda parte della stagione.

