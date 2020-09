La Fiorentina presenta Amrabat: "Mi volevano 5 club"

Alla Fiorentina è il giorno di Sofyan Amrabat. Il centrocampista, arrivato dal Verona, si presenta alla stampa e ai suoi nuovi tifosi svelando interessanti retroscena.

Si parte dal mercato, reso ancor più scoppiettante negli ultimi mesi proprio dal marocchino. “Ho parlato in tutto con 5 club italiani, ma la Fiorentina è quella che mi ha dato le migliori sensazioni. La Fiorentina sulla carta non è il club più grande con cui ho parlato, però mi piace molto il progetto e credo che potremo fare grandi cose insieme”.

“Sono una persona che prende le decisioni con il cuore. Mi ha voluto fortemente Commisso, ha insistito personalmente per avermi”.

Amrabat, in viola, cambierà ruolo rispetto a quello ricoperto al Verona.

“Posso giocare in tutta la mediana, sia come mezz’ala che come regista. In questo momento però mi sto focalizzando come regista, penso che sarà quello il ruolo che ricoprirò, anche se ovviamente giocherò dove deciderà il mister”.

Il centrocampista di Iachini, infine, spiega il motivo della scelta del numero 34. “Perché è quello che aveva Nouri, giocatore dell’Ajax che ha avuto un infarto e fortunatamente è sopravvissuto. Lo conosco molto bene, vorrei avere questo numero fino alla fine della carriera”.

OMNISPORT | 11-09-2020 17:03