La Fiorentina punta Daniele Rugani

La Fiorentina è alla ricerca di un centrale difensivo e ha messo gli occhi sul giocatore della Juventus Daniele Rugani, attualmente in quarantena perché positivo al Coronavirus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club viola tenta il difensore bianconero, che a Torino parte dietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri.

Lo slittamento dell'Europeo potrebbe favorire il corteggiamento della Viola: Rugani potrebbe considerarla un ottimo trampolino di lancio per poter tornare a conquistare un posto da titolare in Nazionale. Inoltre l'ingaggio di 3 milioni non sembra essere un problema.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 11:12