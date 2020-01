La Fiorentina ricorda Davide Astori

All'indomani del pareggio sul campo del Bologna nel giorno del debutto in panchina di Giuseppe Iachini, la Fiorentina ha commemorato l'indimenticato Davide Astori.

Il 7 gennaio l'ex difensore e capitano della Viola, morto nel sonno a Udine nella notte del 4 marzo 2018, avrebbe infatti compiuto 33 anni.

Il ricordo di Astori è vivo in tutto l'ambiente gigliato e allora ecco l'emozionante post su Instagram in cui il volto di Davide in un'espressione intensa è stato ricomposto come in un mosaico.

Anche i tifosi hanno voluto ricordare Astori attraverso uno striscione appeso alle cancellate del "Franchi": "Ovunque tu sarai, auguri capitano".

SPORTAL.IT | 07-01-2020 10:49