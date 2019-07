La Fiorentina rilancia per il terzino. Cessione in difesa

La Fiorentina è pronta al rilancio per l'esterno del Sassuolo Pol Lirola: dopo il primo no dei neroverdi a 10 milioni di euro, i viola alzeranno l'offerta per il terzino spagnolo, che ha aperto ai gigliati. "Lui ha già fatto sapere di voler lasciare la squadra ma ancora non ci sono arrivate offerte. Se arrivasse un'offerta da parte dei viola saremo pronti ad ascoltarla. Un anno e mezzo fa è stato acquistato per una cifra intorno ai 7 milioni di euro, quindi è difficile che parta per meno di 12/15 milioni", le parole dell'agente a firenzeviola.it.

In difesa in uscita Vitor Hugo: è arrivata un'offerta del Leganes per il difensore brasiliano.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 08:49