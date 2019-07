La Fiorentina rilancia per Lirola

Uno dei primi nomi sul taccuino della Fiorentina per il mercato in entrata è Pol Lirola.

Il terzino è corteggiato da tempo dai viola, che però non hanno ancora trovato l'intesa con il Sassuolo. I neroverdi chiedono 20 milioni di euro per il cartellino, Commisso non si è spinto oltre i 13.

Con le cessioni di Laurini, Veretout e Vitor Hugo, però, la Fiorentina è pronta ad alzare l'offerta fino a 15 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 14:08