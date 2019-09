La Fiorentina schianta il Milan a San Siro, Giampaolo al capolinea

Il Milan crolla in casa contro la Fiorentina e sbatte nella quarta sconfitta in campionato dopo appena sei giornate. I rossoneri vengono battuti nettamente a San Siro per 3-1 dai viola (Pulgar su rigore, Castrovilli, Ribery) e restano bloccati a 6 punti: per Giampaolo potrebbe essere l’ultimo match sulla panchina del Diavolo. I gigliati, che lamentano anche un rigore sbagliato da Chiesa, salgono invece al nono posto a quota otto.

Il Milan fatica a costruire azioni da gol, la Fiorentina è più pungente in attacco con Chiesa e Ribery. Al 14′ gli ospiti passano in vantaggio con Pulgar su rigore assegnato per fallo di Bennacer su Chiesa: la reazione dei rossoneri è sterile, così come il loro palleggio.

La squadra di Giampaolo impensierisce Dragowski solo con le conclusioni dalla distanza di Suso e Calhanoglu: Piatek non riesce a entrare in partita, Leao è attivo ma poco concreto. Più ragionate le azioni dei gigliati, che verso la mezz’ora raddoppiano con Castrovilli al termine di una bella azione firmata da Chiesa e Ribery: ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

Al rientro negli spogliatoi il pubblico del Meazza manifesta il proprio disappunto fischiando apertamente i rossoneri smarriti: la pazienza è finita.

In avvio di ripresa Giampaolo prova a dare la scossa inserendo subito Krunic, ma le speranze del Milan subiscono un duro colpo quando Musacchio con un intervento durissimo stende Ribery: inizialmente Giacomelli opta per il giallo, il Var lo invita a rivalutare il giudizio e lui caccia il difensore rossonero dal campo.

Piove sul bagnato per il Milan, Giampaolo è costretto a inserire un centrale e toglie il deludente Piatek, fuori tra i fischi, per Duarte.

La situazione precipita: al 66′ Castrovilli raddoppia dopo una corta respinta di Donnarumma sul cross di Chiesa. Il Milan è allo sbando e tre minuti dopo Bennacer causa un altro rigore: dal dischetto però Chiesa si fa ipnotizzare da Donnarumma, che evita l’umiliazione.

I rossoneri restano in ogni caso sulla difensiva, in balia delle costanti azioni toscane che non smettono di creare gioco. E al 78′ arriva l’inevitabile tris: Chiesa trova Ribery in area, il francese si beve Duarte e Calabria e firma il 3-0.

Il Milan sembra in disarmo ma Leao prova rianimarlo poco dopo: all’80’ il portoghese è autore di una splendida azione personale, salta tre difensori e poi batte con un tocco morbido Dragowski firmando l’1-3.

Nel finale la Fiorentina gestisce, al termine del match solo fischi per Giampaolo i suoi.

SPORTAL.IT | 29-09-2019 22:49