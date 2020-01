La Fiorentina si consola col mercato

Semifinalista nella scorsa edizione, quando fu eliminata dall'Atalanta, la Fiorentina si ferma quest'anno ai quarti, battuta 2-1 dall'Inter di Antonio Conte.

Il gran gol di Barella ha rotto l'equilibrio di una gara che i viola hanno giocato bene per larghi tratti riuscendo anche a trovare il momentaneo pareggio con Caceres.

Beppe Iachini ha tratto buone indicazioni: "Siamo venuti qui per giocarcela – ha detto il tecnico marchigiano in conferenza stampa – Abbiamo concesso poco, ma anche sbagliato qualcosa di troppo in impostazione. Peccato aver subito il gol decisivo nel nostro momento migliore, ma vedo margini di crescita".

Crescita che potrebbe rafforzarsi grazie al mercato. Tante le possibili operazioni in entrata e in uscita prima della chiusura delle trattative. Oltre a Kouamé, dal Genoa potrebbe arrivare Criscito. Iachini non si sbilancia: "Io devo pensare alla Juventus, le scelte le fa la società".

SPORTAL.IT | 29-01-2020 23:39