La Fiorentina si prepara a blindare Castrovilli

La Fiorentina si appresta a blindare Gaetano Castrovilli.

Il talento classe 1997, esploso in questa stagione come uno dei veri pupilli di Vincenzo Montella, è già finito al centro dell'attenzione di svariati operatori di calciomercato, ma nel suo immediato futuro non c'è una partenza da Firenze.

I viola hanno infatti annunciato una conferenza stampa per le ore 13 di giovedì, cui prenderanno parte il giovane centrocampista e il direttore sportivo Daniele Pradè. La sensazione è che questa possa essere l'occasione per annunciare l'avvenuto rinnovo contrattuale del giocatore, attualmente in scadenza nel giugno 2021 e che da tempo è in predicato di prolungare il suo accordo con la società gigliata.

SPORTAL.IT | 09-10-2019 20:28