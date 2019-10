La Fiorentina si sbilancia sul futuro di Chiesa

La Fiorentina è andata alla sosta forte di un momento di forma smagliante. Cinque risultati utili consecutivi dopo le due sconfitte iniziali contro Napoli e Genoa e tre vittorie di fila contro Sampdoria, Milan e Udinese per spostarsi nella parte sinistra della classifica e affermarsi come una delle squadre più spettacolari del campionato grazie alla vitalità mostrata da Franck Ribery.

Più discontinuo il rendimento di Federico Chiesa, che stenta a decollare in zona gol e cui comunque Montella ha cambiato ruolo, schierandolo da punta pura al fianco proprio del francese. Peraltro sul futuro di Chiesa incombe ancora l’incognita di un contratto in scadenza nel 2022 e che le parti sembrano ancora lontano dal rinnovare. La querelle estiva, quando il giocatore era parso sul punto di rompere con il club in cui è cresciuto per approdare alla Juventus, è stata spenta dalla volontà del presidente Commisso di non cedere il proprio gioiello, ma il problema si ripresenterà a breve.

A lasciarlo intuire sono le parole del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, che ha parlato della situazione a margine della conferenza per il rinnovo del giovane Lorenzo Venuti: "Spero che Chiesa possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura, ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le mie sensazioni non bastano, vanno capite le motivazioni e la voglia di Federico, sarà lui a dirlo e poi decidere perché le cose vanno sempre fatte in due".

"Siamo sempre stati chiari su di lui. Il suo modo di comportarsi e quello che sta facendo ci rendono felici, ci sarà tempo e modo per parlare del contratto, non è questo il momento" ha aggiunto Pradè, che ha poi smentito seccamente l'ipotesi circolata nelle ultime ore sul presunto interessamento della Fiorentina per Zlatan Ibrahimovic: "Non rientra nei nostri piani" ha detto l'ex dirigente della Roma.

