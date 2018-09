La Fiorentina si tiene stretta Biraghi

Il momento d’oro della Fiorentina, terza in classifica dopo il netto successo sulla Spal, ha tanti volti. Chiesa e Simeone, ma anche Milenkovic e Benassi, senza tralasciare la freccia che corre sulla fascia sinistra, ovvero Cristiano Biraghi. Al secondo anno in viola l’esterno ex Inter sembra proiettato verso la stagione della consacrazione, apertasi con il debutto in Nazionale in Nations League contro la Polonia.

La Fiorentina non vuole farselo scappare, così il dt viola Pantaleo Corvino, oltre che con gli agenti del Cholito, ha messo in agenda anche un incontro con i rappresentanti di Biraghi per firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021, con relativo adeguamento rispetto all’ingaggio attuale, pari a 600.000 euro.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 10:40