La Fiorentina stringe i tempi per Pasalic

La Fiorentina è scatenata sul mercato. La società viola, catapultata in Europa League in seguito all'esclusione del Milan da parte della Uefa (a meno di ribaltamento della sentenza Milan al Tas di Losanna), ha dato una accelerata al proprio mercato per consegnare nella mani di Stefano Pioli una rosa completa e competitiva su tutti i fronti.

Al raduno di Firenze, in programma nella giornata di mercoledì, sarà presente anche l'ultimo arrivo, il portiere Alban Lafont, che non prenderà parte all'Europeo Under 19 con la Francia. Il nome caldo, però, è quello di Mario Pasalic, del Chelsea. La coppia Corvino-Freitas sta provando a stringere i tempi per far salire sul treno diretto in Val di Fassa anche il croato. Prima di liberarlo, però, la società londinese attende il via libera di Maurizio Sarri, destinato a sedersi sulla panchina di Stamford Bridge nella prossima stagione. La formula scelta sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 11:55