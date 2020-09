La Fiorentina stringe per Torreira

La Fiorentina continua a lavorare per arrivare al centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira. Il giocatore uruguaiano, ex Sampdoria, è in uscita dai Gunners, che sarebbero disponibili ad abbassare le loro pretese.

Nel weekend, secondo la Nazione, potrebbe arrivare la fumata bianca, per una cifra inferiore ai 27 inzialmente richiesti dai londinesi. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Torino.

OMNISPORT | 01-09-2020 12:21