La Fiorentina studia il colpo a sorpresa: Rolando

Per la prossima stagione la Fiorentina ha avviato i contatti con l'entourage di Rolando, difensore dell'Olympique Marsiglia con un passato all'Inter. Il centrale classe '85 è in scadenza a giugno e, non avendo ancora posto le basi per il rinnovo, potrebbe arrivare gratis alla corte di Stefano Pioli.

Rolando quest'anno ha disputato quarantasei gare condite da due gol di cui uno pesantissimo, quello siglato contro il Salisburgo nella gara di ritorno della semifinale di Europa League che ha permesso ai francesi di approdare alla finale, poi persa contro l'Atletico Madrid.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 11:05