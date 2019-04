La Fiorentina sulle tracce di Eljif Elmas

Per la nuova avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, un importante colpo in entrata potrebbe provenire dalla Super Lig turca. Si tratta del centrocampista del Fenerbahçe Eljif Elmas che è stato già accostato alla Viola nei mesi scorsi. Secondo quanto riportano i media turchi, il ragazzo sarà monitorato dagli osservatori della società gigliata in occasione del derby di domenica prossima contro il Galatasaray.

Il macedone classe 1999 ha ottima qualità tecniche e una buona visione di gioco, motivo per il quale anche altre importanti squadre come la Lazio e lo Zenit invieranno i loro scout in occasione del big match.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 17:51