La Fiorita sogna Bolt e ingaggia Cattelan

Le possibilità di andare avanti in Champions League sono flebili e così a San Marino si concentrano sui colpi a effetto mediatico.

La Fiorita, che sogna Usain Bolt, intanto si è portata avanti con Alessandro Cattelan, che ha superato le visite mediche e che parteciperà con la sua nuova squadra al quadrangolare in programma a Gibilterra con i locali del Lincoln (loro avversari in semifinale), Santa Coloma (Andorra) e Drita (Kosovo): chi lo vince va al primo turno di qualificazione del massimo torneo europeo per club.

Cattelan, nell'ultima stagione, è stato difensore del Derthona Calcio, squadra della Prima Categoria piemontese.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 20:10