La Fiorita, sul web c'è chi infierisce

La Fiorita subito fuori dalla Champions League nonostante la singolare campagna acquisti portata a termine nelle ultime settimane.

E, naturalmente, c'è chi non si fa sfuggire l'occasione per ironizzare sulla pagina Facebook del club di San Marino. "Con Alciato sarebbe stata un'altra storia" scrive un utente, con riferimento al mancato tesseramento del giornalista di Sky Sport.

E ancora, di fronte all'affermazione del club, secondo cui "E' stata più dura del previsto" qualcuno ha ricordato che solo due anni fa il Lincoln (la squadra di Gibilterra che si è sbarazzata dell'undici del Monte Titano, ndr) aveva battuto in casa i campioni di Scozia del Celtic Glasgow, per poi cedere al ritorno in Gran Bretagna.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 12:45