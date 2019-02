La FIVB lancia il primo World Tour di Snow Volley: due tappe in Austria e Italia

La Federazione internazionale di pallavolo FIVB ha lanciato il primo World Tour di Snow Volley nella storia. La manifestazione si presenta al mondo con due diversi eventi: il primo in Austria, a Wagrain, dal 28 al 31 di marzo e il secondo proprio in Italia a Plan de Corones dal 4 al 7 di aprile. Si trattava di tappe inizialmente pensate per il tour europeo, ma da oggi saranno aperte a team da tutto il pianeta. Gli eventi si terranno in due weekend consecutivi e saranno organizzati in collaborazione dalla FIVB, dalla CEV e dai promotori austriaci di CHAKA2 avvalendosi del supporto e dell'esperienza di Snow Volley Italia.

Un terzo evento è in fase di sviluppo e potrebbe tenersi a Bariloche in Argentina, nella regione della Patagonia.

I tornei in Austria e in Italia includeranno una giornata di qualifiche con 16 team e tre giorni di main draw, che sarà organizzato con 4 pool da 3 squadre ciascuna. Tutte le squadre procederanno poi alla fase a eliminazione diretta nella corsa al podio.

In accordo con le regole 2018-2020 di Snow Volleyball i team saranno composti da tre giocatori in campo più un sostituto e ogni match sarà disputato al meglio dei 2 set su 3 ai 15 punti. Le dimensioni del campo (8×8) rimarranno inalterate.

La FIVB e la CEV, assieme a CHAKA2, stanno lavorando per sviluppare al massimo le potenzialità della pallavolo sulla neve, avvalendosi della preziosa collaborazione ed esperienza di Snow Volley Italia, che già organizza il primo e più grande tour nazionale al mondo: l’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour. Conta 8 tappe in 7 diverse province, e che è sempre più partecipe nello sviluppo internazionale di questo sport.

IL CAMPIONATO ITALIANO

Intanto entra nel vivo il campionato italiano denominato Acqua San Bernardo Snow Volley Tour 2019 organizzato da Snow Volley Italia, presieduta da Matteo Carlon. Otto sono le tappe complessive. L’evento inaugurale si è tenuto a Sestriere (TO), mentre da da oggi fino a domenica spazio alla seconda tappa con la prima edizione della Snow Volley Marathon di Moena (TN) organizzata insieme a Raduni Sportivi. Si tratta della versione invernale della popolarissima manifestazione di Bibione.

Dopo Moena, la carovana si sposterà il 16 e 17 febbraio a Roccaraso (AQ) con protagonista il comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, nella stazione di Pizzalto. Poi l'Alta Badia (BZ) del 2 e 3 marzo e la speciale tappa King & Queen dove 8 dei migliori giocatori per categoria verranno invitati per affrontarsi sul campo e decretare un unico vincitore. Il tour proseguirà sullo Zoncolan (UD) il 9 e il 10 marzo e a Breuil-Cervinia (AO) il 16 e 17 marzo. Dal 29 al 31 marzo andrà in scena il Grand Finale di Prato Nevoso (CN), giunto alla sua 5° edizione, che con oltre 400 iscritti è da anni l’evento di Snow Volley più grande al mondo.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 11:40