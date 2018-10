La Folgore Caratese a Emilio Longo

"La U.S. Folgore Caratese comunica che in data odierna il Sig. Sandro Siciliano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Mister Siciliano va la gratitudine e il ringraziamento per il lavoro svolto in questi 14 mesi con la nostra società. Allo stesso tempo U.S. Folgore Caratese comunica che la gestione della prima squadra sarà affidata a Mister Emilio Longo, al quale va il benvenuto di tutta la dirigenza biancazzurra".

Attraverso una nota la società brianzola di serie D ha confermato l'avvenuto avvicendamento in panchina.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 18:45