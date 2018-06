La follia di un tifoso per seguire la nazionale

Molto spesso le storie che nascono intorno al mondo del calcio ci lasciano senza parole, restiamo fermi a cercare di trovare una logica a situazioni che di logico hanno ben poco.

La storia che vi stiamo per raccontare ha davvero poco di logico, ma molto di passionale.

Siamo nel mese dei Mondiali, l’evento sportivo più seguito al mondo che noi italiani vivremo da spettatori tristi e delusi per la mancata qualificazione della Nazionale, ma che per i paesi partecipanti è l’evento più atteso.

La bellezza del Mondiale è insita anche nella mescolanza di tifoserie, nelle varietà di colori e costumi che ogni nazione si porta dietro per far capire di essere presente a questa manifestazione.

Non conta più dove si giochi e da che parte del globo si venga, bisogna trovare un modo per esserci, per dire io c’ero, per rappresentare il proprio paese in quello che è un atto di fede sportiva e di unità nazionale.

E’ così che nasce la storia di Miguel, tifoso del Perù di 24 anni. Innamorato da sempre della sua nazionale e che per arrivare a seguirla in Russia si è spinto oltre ogni limite.

La caccia al biglietto per una partita è sempre molto complicata e Miguel si era visto sfumare la possibilità di essere a Saransk per la partita di domenica contro la Danimarca del suo Perù.

Ma non si è di certo dato per vinto ed ha scoperto un modo alternativo per essere prsente. La FIFA, oltre ad i biglietti messi a disposizione per tutti, ha riservato dei posti per le persone diversamente abili. Tra i requisiti per rientrare in questa categoria c’era il fatto di essere su una sedia a rotelle oppure essere obesi.

Così Miguel ha deciso di mettere su peso per raggiungere tale parametro e ci è riuscito. Il ragazzo peruviano è ingrassato di ben 25 Kg in tre mesi ed ha avuto la possibilità di acquistare il biglietto riservato dalla FIFA, dopo aver ricevuto il certificato medico di accertata obesità.

Queste le parole del giovane sudamericano in merito: “Sono un super tifoso della nazionale peruviana che, per me, viene prima anche della mia squadra del cuore, L’Universitario di Lima. Pur di seguirla sono disposto a tutto. Sono stato presente ad ogni partita del Perù nelle gare di qualificazione sudamericane ed avevo giurato a me stesso che sarei andato in Russia. In pochi istanti sono finiti i biglietti e rimanevo a disposizione sul web della FIFA solo quelli per i disabili. Il requisito era di essere sulla sedia a rotelle oppure obesi. Così ho deciso di ingrassare e di rientrare nella categoria come obeso, anche se mia madre mi rimprovera dicendomi che la salute viene prima della Nazionale”.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 19:10