La Formula E corteggia Alonso

Fernando Alonso sta valutando il proprio futuro.

Stanco della Formula 1, nella quale non riesce più a dire la propria, ha deciso di lasciare il 'Circus' per trovare fortuna e risultati altrove. Lo sta facendo non senza nervosismo, perché il distacco non è facile: e non è un caso se per molti l'asturiano è tutt'ora tra i piloti più forti in assoluto.

La Formula E, alla ricerca di un fuoriclasse delle quattro ruote da mandare in pista, lo sta corteggiando. E pare con un'offerta molto sostanziosa. Le prossime settimane saranno decisive. Nando, intanto, cercherà di dare il meglio di sé negli ultimi Gran premi al volante della McLaren prima di dare una svolta alla sua brillantissima carriera.

SPORTAL.IT | 24-10-2018 08:25