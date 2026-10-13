Dopo quasi 40 anni, la F1 tornerà nel continente africano con un appuntamento fisso nel calendario, in un nuovo sito individuato a Bugesera (e sarà avveniristico).

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’espansione globale della Formula Uno targata Liberty Media aggiunge un’latra bandierina pesante: nel prossimo decennio l’Africa tornerà a ospitare una tappa fissa del mondiale, con il Ruanda che ha stretto un accordo per allestire un nuovo circuito e diventare così la nuova Mecca dell’automobilismo del continente africano. Quasi 40 anni dopo l’ultimo appuntamento iridato ospitato dal Sudafrica (nel 1993 a Kyalami), la Formula Uno è pronta a spostarsi nei pressi dell’equatore, con il governo ruandese che ha pensato bene di cogliere l’opportunità al volo e ribadire la sua voglia crescente di mostrarsi al mondo attraverso lo sport.

A Bugesera sorgerà un complesso all’avanguardia

Già un anno fa Kigali fu protagonista di un evento epocale, col mondiale di ciclismo ospitato nella capitale ruandese (e appannaggio del solito Tadej Pogacar). Una rassegna che era stata accompagnata da dubbi e scetticismo ma che alla prova dei fatti si rivelò assolutamente all’altezza delle precedenti, disputate in ben più rinomate località di continenti più sviluppati, e chissà se Liberty Media dopo quella prova generale offerta dal ciclismo non abbia intuito che davvero i tempi fossero maturi per riportare il circus nel continente africano.

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A ospitare la gara sarà Bugesera, un sito individuato a una quarantina di chilometri di Kigali, strategicamente perfetto essendo vicino all’aeroporto internazionale. Nelle prossime settimane il progetto vedrà la luce, con il tracciato che verrà allestito secondo lo standard FIA Grado 1, il massimo livello di omologazione previsto dalla federazione internazionale.

E visto che l’area ospita diversi dislivelli del terreno, è probabile che possa ricalcare fedelmente proprio la conformazione naturale della zona, così da offrire maggiori difficoltà ai piloti (un po’ come avviene a Interlagos, volendo provare a tracciare un ideale confronto tecnico).

L’orgoglio del presidente ruandese Kagame

Il progetto sarà coordinato da Rwanda Development Board, e la struttura non ospiterà soltanto gare automobilistiche, ma diventerà un vero e proprio centro polivalente, dove nel corso dell’anno potranno essere ospitati eventi motoristici, ma anche concerti, conferenze, spettacoli e altre rassegne sportive e culturali.

Paul Kagame, presidente del Ruanda, ha commentato con grande enfasi l’accordo con Liberty Media. “Il presente appartiene all’Africa. Per oltre tre decenni il massimo campionato automobilistico mondiale ha corso senza questo continente, e la situazione cambia con questo accordo. È bello condividere questo momento con più di 100 milioni di tifosi sparsi in tutta l’Africa, molti dei quali giovani che meritano di vedere questo sport a casa loro e di immaginarsi al suo interno come ingegneri, tecnici, imprenditori e, perché no, anche piloti”.

Il presidente ha inoltre sottolineato anche le ricadute economiche che un simile progetto può produrre per il Paese. “Il circuito di Bugesera, insieme al nuovo aeroporto internazionale, porterà posti di lavoro, competenze, turismo e nuove attività aziendali per i decenni a venire, perché il nostro obiettivo non è mai stato un singolo weekend di gara, ma un beneficio duraturo per la nostra gente”.

Domenicali entusiasta: “Abbiamo il partner giusto

Anche Stefano Domenicali, amministratore delegato del mondiale di Formula Uno, ha accolto con toni entusiastici la notizia. “Oggi è un momento di svolta, perché con l’ingresso del Ruanda il nostro sport correrà in ogni continente abitato, avvicinando il mondiale ai tifosi di tutto il globo. L’Africa ha sempre fatto parte del futuro della Formula Uno e fin dall’inizio eravamo determinati a tornare nel modo giusto, con il partner giusto, con un impegno a lungo termine e una visione chiara per creare un impatto significativo”.

Secondo i dati diffusi, sono oltre 100 milioni gli appassionati che seguono il Mondiale in Africa e quasi il 60% dei tifosi nei mercati dell’Africa subsahariana ha meno di 35 anni. Un bacino significativo per la crescita dello sport, non soltanto in termini di pubblico ma anche di opportunità professionali e formazione tecnica. E viste le crescenti tensioni in Medio Oriente, tali da mettere nuovamente in pericolo i gran premi di Qatar e Abu Dhabi a fine stagione, l’Africa si pone come possibile nuovo ponte per un campionate sempre più globale, ma sempre meno dipendente da alcune aree geografiche.