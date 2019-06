La Fortitudo guarda a due ex Virtus. Il presidente della 'Effe', Christian Pavani, è uscito allo scoperto nel corso di una trasmissione televisiva. "Martin lo avevamo incontrato ad Agrigento. E’ un grandissimo atleta e mi piace molto, così come Punter. Secondo me entrambi sarebbero giocatori da Fortitudo, con il nostro DNA" ha detto.

Non sembra facile arrivare a Punter, che sarebbe nel mirino anche del Maccabi Tel Aviv. Più percorribile la strada che porta a Martin.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 11:54