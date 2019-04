La Fortitudo pensa già al mercato. Budget di 3,5-4 milioni di euro per la neopromossa in serie A, come confermato dal presidente Christian Pavani nel corso del programma televisivo 'Basketland'.

Il massimo dirigente della società felsinea non si è sbottonato su quali giocatori rimarranno dopo avere centrato il salto di categoria: "E' presto per dirlo" ha raccontato.

Tra i nomi che hanno iniziato a circolare c'è quello di Diego Flaccadori, che piace anche ai cugini della Virtus.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 12:20