La Francia è la prima semifinalista

L'Uruguay combatte ma nulla può contro la Francia: sono i transalpini i primi semifinalisti del Mondiale in corso di svolgimento in Russia.

Gli uomini di Didier Deschamps vincono 2-0 con una rete per tempo. La prima la segna al 40' Varane, di testa, su millimetrico cross su punizione di Griezmann. E' lo stesso attaccante dell'Atletico Madrid a chiudere i conti al 61' con una conclusione dalla distanza che Muslera non riesce a respingere: la 'papera' dell'ex portiere della Lazio è da brivido, a maggior ragione vista l'importanza della posta in palio.

Nel finale Mbappé, non particolarmente brillante nella gara con gli uruguaiani, si concede un evitabile colpo di tacco: gli uomini della 'Celeste' non gradiscono e si rischia la rissa. Ma dopo alcuni interminabili secondi di tensione sia arriva al fischio finale senza ulteriori sussulti.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 18:05