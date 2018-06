La Francia non fa felice Deschamps

La Francia non fa felice il suo commissario tecnico, Didier Deschamps.

I suoi uomini hanno battuto l’Australia all’esordio del Mondiale faticando però davvero troppo: “Non è stato facile oggi, vincere la prima partita è molto importante anche se non è abbastanza. È stato complicato davanti a una squadra che ha concesso poco".

“Avremmo dovuto fare meglio in possesso di palla, con passaggi più in verticale – ha proseguito l’ex juventino -. Abbiamo avuto qualche altra opportunità alla fine della partita, ma i passaggi non sono arrivati. Dobbiamo combattere perché le squadre sono tutte molto ben preparate, io non sono euforico, abbiamo fatto il nostro lavoro ma possiamo fare molto meglio".

SPORTAL.IT | 16-06-2018 16:05