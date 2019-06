La Francia non si ferma più, la Norvegia vola agli ottavi

La Francia continua a far paura nei Mondiali di calcio femminile: le padrone di casa battono infatti anche la Nigeria e chiudono il proprio girone a punteggio pieno. La loro terza vittima cade infatti con il risultato di 1-0, grazie a un calcio di rigore conquistato nei minuti finali. Decisivo il fallo di Ebere su Diani, con Renard che sbaglia la prima trasformazione: Nnadozie che para, ma il rigore è da ripetere a causa del posizionamento irregolare dei piedi della giocatrice africana. Al secondo tentativo, invece, Renard trafigge l'avversaria e regala la vittoria alla Francia.

Molto combattuta l'altra partita del girone, vinta dalla Norvegia sulla Corea del Sud. Termina 2-1, con Hansen che porta in vantaggio le scandinave grazie a un altro rigore, nonostante Kim si butti dalla parte giusta. Stesso copione al 51': altro rigore per la Norvegia, batte Herlovsen che va in gol con Kim che ancora una volta si limita a toccare la sfera che però va in rete. Al 78' un gran colpo di tacco di di Min Lee-Geum permette a Yeo Min-Ji di dimezzare lo svantaggio. Grazie a questa vittoria la Norvegia si conquista l'approdo agli ottavi di finale.

