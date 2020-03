La Francia piange la morte di Michel Hidalgo, ex commissario tecnico della Nazionale transalpina dal 1976 al 1984.

L'ex allenatore è scomparso a 87 anni a Marsiglia per una patologia pregressa non collegata al coronavirus. Hidalgo, che guidò la Francia di Platini al titolo europeo nel 1984, ha diretto in carriera anche il Le Havre, lo Stade Reims e il Monaco.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 15:58