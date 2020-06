La Francia riparte col calciomercato

Quello francese è stato il primo, nonché unico, campionato top europeo a essere dichiarato interrotto in via definitiva per la stagione 2019-2020 come conseguenza della pandemia di Coronavirus.

Il Psg è stato dichiarato campione e si pensa già alla prossima stagione, che prenderà il via a settembre. Intanto, è tempo di calciomercato.

La LFP si è infatti riunita nella giornata di venerdì comunicando che da lunedì 8 giugno sarà possibile procedere con i trasferimenti di calciatori, ma solo tra club francesi.

In un successivo Consiglio Federale verranno stabiliti i termini per la chiusura della sessione di trasferimenti e per l'apertura delle trattative internazionali, anche in base alle decisioni che verranno assunte in tal senso dalla Fifa.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 23:25