La furia di Ancelotti e del Napoli: 'Episodi controversi”

I livelli raggiunti poco meno di un anno fa non sono stati raggiunti e del resto non era possibile, visti i contesti molto diversi tra l’attuale campionato e quello passato. Nella primavera 2018 Juventus e Napoli si contesero lo scudetto punto a punto e le polemiche scatenate dalla mancata espulsione di Miralem Pjanic durante la partita contro l’Inter, che i bianconeri avrebbero poi vinto in rimonta 3-2 il giorno prima del crollo del Napoli a Firenze, furono furiose. In questa coda di inverno, invece, i bianconeri avevano già chiuso o quasi il discorso dall’alto dei 13 punti di vantaggio con cui la squadra di Allegri si era presentata al San Paolo.

Ma è destino che le polemiche arbitrali non manchino quando di mezzo ci sono Napoli e Juventus così anche la gara vinta 2-1 dalla squadra di Allegri, volata a +16 a dodici giornate dalla fine, è stata scandita da episodi discussi e letti ovviamente in modo opposto dalle due parti. Tutto ruota attorno all’espulsione del portiere del Napoli Alex Meret, che al 25’ ha tentato disperatamente di fermare Cristiano Ronaldo, lanciato da uno sciagurato retropassaggio di Malcuit. Contatto o no, l’arbitro Rocchi ha deciso per il rosso all’ex portiere della Spal. L’episodio ha inevitabilmente condizionato la gara, anche se il Napoli non si è dato per vinto sfiorando la rimonta da 0-2 a 2-2, complice anche la parità numerica di ritorno dopo l’espulsione a Pjanic in avvio di secondo tempo.

Carlo Ancelotti ha commentato la situazione a freddo dopo aver reagito con rabbia durante la partita parlando al quarto uomo: “Ma cosa ci sta a fare il var? non l’ha toccato, non l’ha toccato proprio” lo sfogo del tecico emiliano riportato da 'Sky Sport': “L’episodio è molto controverso. Di sicuro non l'ha toccato, non credo poi che sia un tentativo di fare fallo. Posso anche accettare che venga fischiato il fallo, ma ci sono considerazioni da fare sul dove va la palla e sulla distanza di Allan, l'uomo più vicino. Visto che abbiamo il Var, bisogna andare a vederlo. Non è detto che Ronaldo sarebbe tornato sul pallone, che andava verso la bandierina. Questo è un episodio che ha condizionato di molto la partita perché ci siamo trovati sotto 2-0".

Questa invece l'analisi del Napoli attraverso il sito ufficiale: "Al minuto 84' Lorenzo Insigne calcia il rigore che si stampa sul palo. E' l'immagine emblematica di questo Napoli-Juventus decisa da episodi controversi e sicuramente nefasti per gli azzurri".

Sul fronte juventino, ovviamente, commenti più misurati: “Mi è stato detto che da regolamento basta l'intenzione per il rosso. Hanno deciso così, come sul rigore o su Koulibaly su Dybala” ha detto Max Allegri.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 23:40