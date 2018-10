La furia di Bendtner: spiato mentre guarda Harry Potter

Disavventura per l’ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner. Il trentenne danese, attualmente al Rosenborg, ha deciso a sorpresa di mettere in vendita la propria abitazione di Trondheim e cambiare villa, preoccupando i tifosi della società norvegese, che temevano l’ennesimo colpo di testa da parte del giocatore, sempre protagonista per vicende extra-calcistiche.

Ma in un post sui social, e poi in un’intervista al giornale Adresseavisen, l’ex Arsenal ha raccontato tutto: “Sì, sono stato spiato da un drone durante una maratona di Harry Potter. Io e la mia fidanzata eravamo in casa e stavamo guardando i film di Harry Potter; durante una pausa, sono andato in cucina per prepararmi un tè e ho sentito un rumore strano provenire da fuori: ho pensato, che diavolo è?”.

“E così mi sono accorto della presenza del drone… c’era qualcuno che stava spiando con la sua telecamera dentro il mio appartamento. Per questo motivo la mia decisione di cambiare casa non va assolutamente interpretata come un segnale riguardo al mio futuro o alla mia permanenza al Rosenborg che non è in discussione. Non so come sia possibile, ma per ora sono costretto ad isolarmi e a vivere con le tende chiuse fino a quando non troverò una nuova sistemazione”.

Bendtner al Rosenborg è andato a segno 24 volte in 47 partite di campionato. In carriera, il nazionale danese (81 presenze con la Nazionale nordica) ha vestito le maglie di KB, Arsenal, Birmingham City, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest e Rosenborg, per un totale di oltre 100 reti in carriera.

SPORTAL.IT | 21-10-2018 09:45