La Gazzetta dello Sport pensa a Maldini: indignazione sui social

I giornali finiscono sempre più nel mirino dei social. Se fino a qualche tempo fa le critiche potevano rimanere confinate a un discorso al bar, ora hanno un eco nazionale grazie al web. E la Gazzetta dello Sport finisce ancora una volta nel mirino.

Il principale quotidiano sportivo nazionale dedica l’apertura in prima pagina a Paolo Maldini e al Milan con il titolo: “Maldini, le condizioni per restare”, ma il mondo dei social protesta perché il giornale non dedica uno spazio a Franco Lauro, il giornalista Rai stroncato da un infarto a 58 anni.

L’indignazione

La scelta della Gazzetta di dedicare spazio alla situazione del Milan ha un impatto immediato sul mondo dei social e le critiche dei follower sono feroci: “C’è spazio per delle ca… e non per un ciao Franco? C’era una volta la Gazzetta dello Sport” scrive Diego, e c’è chi ricorda che la stessa rosea aveva avuto un comportamento del genere in occasione della morte di Kobe Bryant: “Esattamente come con Kobe Bryant, una caduta di stile dietro l’altra”. “Mezza pagina a pagina 21. Mezza pagina. A pagina 21. Vergognosi”, fa notare Leonardo.

La quarantena e la sospensione di tutte le attività sportive ha creato un vero e proprio scompiglio non solo per società e addetti ai lavori ma anche per i tifosi che in questo momento vivono il mondo del calcio come qualcosa di distante: “Continuate a parlare di calcio – scrive Mattia – che è un mese che non giocano e non riuscite a mettere in prima pagina un ricordo di un giornalista sportivo. Fate ridere”. E ancora: “Nemmeno un accenno sulla morte di Franco Lauro, un vostro collega. Ma lui era un giornalista, voi solo giornalai. Vi dovreste vergognare, davvero. Personalmente non ho mai comprato il vostro giornale, ora ne intuisco il motivo”.

La situazione Milan

Nel corso degli ultimi giorni, la Gazzetta è tornata più volte sul tema Milan e soprattutto sulla delicata situazione societaria. Il club è alle prese con un’altra mezza rivoluzione. Sono tanti i tifosi che sperano che Paolo Maldini possa rappresentare una linea di continuità rispetto al passato e alla storia del club, che invece sembra scivolare sempre più in mani straniere.

SPORTEVAI | 15-04-2020 10:31