La Germani piazza il colpo Travis Trice

La Germani Basket Brescia ha annunciato l’acquisto di Travis Trice, combo guard statunitense di 26 anni. Trice, che in Europa ha indossato le maglie del Tofas Bursa e del SIG Strasburgo, sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 16 gennaio alle ore 12.30 presso la sede di Germani SPA (Via Alessandro Volta, 8 | San Zeno Naviglio | Brescia). Il giocatore indosserà la maglia numero 2.

"Lo scenario in cui si inserisce l’arrivo di Travis Trice è dettato da quello che è stato vissuto fino a oggi e dai risultati raggiunti, che hanno determinato una quantità di impegni superiori rispetto a quelle che erano le previsioni di inizio stagione – il pensiero di Sandro Santoro, general manager di Basket Brescia Leonessa -. La scelta compiuta la scorsa estate era stata diversa, poiché avevamo cercato un giocatore che potesse ricoprire due ruoli. Una volta capito che non era possibile percorrere quella strada, abbiamo compensato con l’arrivo di Angelo Warner, che nel contesto ci ha dato una mano per raggiungere determinati risultati, che non sono solo il frutto di come si gioca durante la partita, ma anche di come le gare preparate".

SPORTAL.IT | 15-01-2020 10:29