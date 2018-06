La Grecia annulla l'amichevole, furia Iran

Grecia e Iran ai ferri corti dopo la decisione degli ellenici di cancellare l'amichevole contro gli arabi a Istanbul.

La Federazione di Atene aveva annullato il test a causa delle tensioni politiche fra il proprio Paese e la Turchia: immediata la reazione di Teheran, che ha annunciato in una nota di essersi rivolta alla Fifa e di voler adire le vie legali per chiedere un risarcimento danni, essendo venuta meno un'amichevole di preparazione verso i Mondiali in Russia.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 14:25