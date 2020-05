La Grecia dice stop: titolo al Panathinaikos

La federazione greca di pallacanestro ha chiuso definitivamente il campionato nazionale interrotto a marzo per le restrizioni anti-coronavirus, assegnando il titolo al Panathinaikos.

I verdi di Atene, al momento della sospensione, erano in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull'Aek e cinque sul Peristeri.

Per il Pana si tratta del trentottesimo titolo nella storia del club, quarto consecutivo. Non ci saranno retrocessioni: si salvano quindi Aris e Paok, in coda alla classifica al momento dello stop.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 23:34